Gli yacht Ferretti sbarcano a Piazza Affari: sul mercato il 28,75% del gruppo

Ferretti Group si prepara a sbarcare alla Borsa di Milano. L'azienda navale forlivese, nota in tutto il mondo per i suoi yacht, conferma la propria intenzione di procedere con la doppia quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana presso Piazza Affari. Ferretti al momento è già quotata sulla Borsa di Hong Kong.

A supporto della liquidità del titolo su Euronext Milan - si legge in una nota - è prevista un’offerta da parte di Ferretti International Holding delle azioni ordinarie esistenti, inclusa la greenshoe. Ai fini della quotazione, Ferretti International, che detiene circa il 63,75% del capitale sociale dell'azienda, ha ottenuto le necessarie autorizzazioni a vendere fino al 28,75% del capitale sociale esistente.

La struttura finale dell'offerta, insieme agli altri termini e condizioni rilevanti, saranno determinati prima del lancio dell'Ipo. L'offerta sarà riservata esclusivamente a investitori qualificati negli Stati membri dello spazio economico europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, con esclusione di quei Paesi nei quali l'offerta non è consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamenti applicabili.

"Sebbene l'Asia rimanga strategica, come già comunicato dalla società, la quotazione consentirebbe alla società di ampliare la composizione del proprio azionariato in alcune regioni, quali Europa, Medio Oriente e Americhe, che rappresentano i principali mercati del Gruppo", così si legge nella nota della società.