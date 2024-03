Golden Goose pronta a sbarcare in Borsa: valutazione tre miliardi

Golden Goose sta facendo rapidi progressi verso l'ingresso in Borsa. Secondo diverse fonti, il famoso marchio italiano di scarpe di lusso (con un prezzo superiore a 400 euro al paio) mira a debuttare su Piazza Affari tra maggio e giugno, con una valutazione di circa tre miliardi di euro. Circa il 30-40% del capitale dovrebbe essere offerto sul mercato, una quota significativa. Questa notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. La maggior parte delle azioni offerte sarà venduta da Permira, il fondo britannico che ha acquisito Golden Goose nel 2020 per circa 1,3 miliardi di euro.

Non è ancora chiaro se ci sarà anche un aumento di capitale minoritario. Nel giro di tre anni, Golden Goose ha più che raddoppiato il suo fatturato, mantenendo margini di profitto eccezionali tipici dell'alta moda. Sotto la guida di Silvio Campara, il gruppo ha chiuso il 2023 con un fatturato di 587 milioni di euro (+18%) e un EBITDA di 200 milioni di euro (+22%). Dopo aver acquisito l'azienda salentina Ift, Golden Goose ha aumentato la sua partecipazione azionaria in un altro fornitore di calzature, Sirio, portandola dal 30% al 100%, quest'ultima con una capacità produttiva di 400.000 paia di scarpe all'anno. In questo modo, il gruppo ha internalizzato circa il 50% della sua produzione di calzature, rafforzando il controllo sulla catena di approvvigionamento e portando in azienda le competenze artigianali che caratterizzano il Made in Italy in tutto il mondo.