Goldman Sachs ha usato fondi statali cinesi per acquistare aziende USA e UK

La finanza va oltre ogni problema di sicurezza: il caso esemplare dei fondi cinesi

Bomba del quotidiano britannico Financial Times sul denaro cinese utilizzato per acquistare una serie di società statunitensi e britanniche considerate strategiche. Lo speciale del quotidiano economico UK, parla di 7 operazioni della banca Goldman Sachs in cui sono stati utilizzati 2,5 miliardi di dollari di un fondo di private equity, “fondo di partenariato” istituito nel 2017 con il fondo sovrano China Investment Corporation (CIC). La rivelazione è arrivata al quotidiano direttamente da soggetti che hanno avuto a che fare con il fondo.

Il presidente Biden all'inizio di questo mese ha emesso un ordine esecutivo che limita gli investimenti statunitensi in iniziative cinesi che coinvolgono temi come l’intelligenza artificiale, l’informatica quantistica e i semiconduttori, per ovvie ragioni: sicurezza nazionale.