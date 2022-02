Google, boom di pubblicità e cloud: per Alphabet ricavi in aumento a 75,3 mld

Google, il mercato brinda alla trimestrale sopra le attese degli analisti

Boom di pubblicità e cloud: nel quarto trimestre la società madre di Google, Alphabet, batte le attese degli analisti grazie alla spinta delle vendite pubblicitarie online durante la stagione degli acquisti natalizi. Secondo i dati Ibes di Refinitiv, i ricavi sono aumentati a 75,33 miliardi nel quarto trimestre dai 56,90 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente, ben al di sopra delle stime di Wall Street a 72,17 miliardi. Il fatturato totale di Google è stato di 74,9 miliardi, al di sopra delle stime di 71,652 miliardi.

Le azioni di Alphabet sono aumentate del 4,5% durante le negoziazioni after-hour a 2,875 dollari. Nel quarto trimestre del 2021, le entrate pubblicitarie di YouTube sono state di 8,63 miliardi di dollari contro i 6,89 miliardi di un anno fa, mentre cloud ha registrato 5,54 miliardi, rispetto ai 3,83 miliardi del quarto trimestre del 2020. Gli "altri ricavi di Google", che includono hardware, Play Store e ricavi non pubblicitari di YouTube, hanno registrato 8,16 miliardi di dollari, rispetto ai 6,67 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno scorso.

Dopo la pubblicazione di una trimestrale migliore delle attese, il colosso tecnologico ha inoltre annunciato uno split azionario 20 a 1 che sarà operativo a luglio, in scia a quelli, negli ultimi anni, di Apple e Tesla. L'utile per azione è stato di 30,69 dollari, contro i 27,34 dollari del consensus, su ricavi di 75,33 miliardi di dollari, in rialzo del 32%, contro attese per 72,17 miliardi. I profitti sono aumentati di un terzo, chiudendo un anno che ha registrato il quarto maggior profitto annuale da quando è sbarcata in Borsa nel 2004; profitti che sono quasi raddoppiati rispetto a un anno prima.