Gucci, via al pagamento in criptovalute nei negozi in Usa a fine mese

Gucci, pagamenti in criptovalute da fine maggio negli store Usa

Gucci inizierà ad accettare pagamenti in criptovalute in una selezione dei suoi negozi negli Stati Uniti. Il programma pilota, attivo a partire dalla fine di maggio, permetterà ai clienti Gucci di pagare i propri acquisti in criptovalute nei negozi Gucci Wooster a New York, Rodeo Drive a Los Angeles, Miami Design District, Phipps Plaza ad Atlanta e The Shops at Crystals a Las Vegas.

Nel corso dell'estate il programma sarà esteso a tutte le boutique Gucci a gestione diretta, in Nord America. I clienti Gucci, informa una nota, potranno effettuare i loro acquisti in oltre 10 criptovalute, tra cui, a titolo esemplificativo, Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum (ETH), Wrapped Bitcoin (WBTC), Litecoin (LTC), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e 5 USD-pegged stablecoin (GUSD, USDC, USDP, DAI e BUSD). Gucci, si afferma "ha da sempre avuto un approccio digital first al business e questo progetto rappresenta un passo ulteriore nel percorso avviato dal brand nel Web 3.0".

