Guerra Ucraina, allarme dell'AIEA: "Da Chernobyl non arrivano più dati"

Uno dei primi obiettivi strategici è stato raggiunto, ora si teme il peggio per una seconda catastrofe

La Russia prende il controllo della centrale nucleare di Chernobyl e l'Agenzia internazionale dell'energia atomica si appresta a lanciare un importante allarme: i sistemi che permettono di controllare a distanza i materiali nucleari della centrale di Chernobyl in Ucraina, sotto controllo russo, hanno smesso di trasmettere i dati.

Mosca ha preso il controllo della centrale nucleare, uno dei primi obiettivi strategici raggiunti dopo l'invasione del Paese iniziata il 24 febbraio scorso, facendo temere per possibili incidenti 36 anni dopo la peggior catastrofe nucleare della storia, avvenuta proprio a Chernobyl nell'aprile del 1986. Fino a quando i dati sono stati disponibili, l'organismo di Vienna non aveva rivelato aumenti dei livelli di radioattività.

La centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhya sarebbe ora sotto il pieno controllo delle forze militari russe. Lo riferisce la Guardia nazionale russa. Circa 240 militari ucraini a guardia della centrale avrebbero deposto le armi "per tornare a casa", aggiungono i militari di Mosca, che precisano che le attività della centrale proseguono regolarmente.

Il leader dell'AIEA Rafael Grossi ha indicato che "la trasmissione a distanza dei dati dei sistemi di controllo dei sistemi di sicurezza installati nella centrale è stata tagliata", si legge in un comunicato: si tratta delle misure tecniche che l'AIEA applica a materiali e attività nucleari per dissuadere la diffusione delle armi nucleari. Oltre 200 fra tecnici e guardie sono bloccati nel sito ucraino, e lavorano da 13 giorni sotto la sorveglianza russa.

L'AIEA ha chiesto alla Russia di concedere loro rotazioni, poiché i turni di riposo e gli orari fissi di questi addetti sono essenziali per garantire la sicurezza dell'impianto."Sono profondamente preoccupato dalla situazione difficile e stressante in cui si trova il personale della centrale di Chernobyl e dai rischi potenziali che questo comporta per la sicurezza nucleare", ha detto Grossi, dicendosi disponibile a recarsi personalmente sul sito o anche altrove per ottenere da tutte le parti un impegno sulla sicurezza delle centrali nucleari ucraine.