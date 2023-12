Helbiz Italia sbanda sui conti, ok alla riduzione di 9,25 mln di debito

Helbitz Italia, il re dei monopattini riduce il debito di 9,25 mln. Approvato con successo un settlement and Release Agreement

Helbiz, oggi Micromobility.com, il gruppo attivo nel noleggio di monopattini fondato da Salvatore Palella nel 2015, s’è quotato al Nasdaq nell’ottobre del 2021 e da allora il titolo ha perso quasi il 98% del suo valore, e solo quest’anno ha lasciato sul terreno oltre l’11%. Ma il disastro di Helbiz è certificato anche dai numeri del business italiano visto che Helbiz Italia srl è stata costituita nel 2018 e da allora ha accumulato perdite per oltre 20 milioni di euro.

Qualche settimana fa, infatti, a Milano s’è riunita l’assemblea dei soci alla quale era presente proprio Palella quale legale rappresentante della controllante Helbiz Europe Ltd, basata in Irlanda, per approvare il bilancio 2022 chiuso con una perdita di oltre 5,8 milioni di euro rispetto a quella di 9,8 milioni del precedente esercizio e dopo che nel biennio 2019-2020 e le perdite erano stare di 3,5 milioni.

Il verbale dell’assemblea riporta che il disavanzo, riportato a nuovo e che ha determinato un patrimonio netto in negativo per 4,2 milioni, eccede per 859mila euro le riserve disponibili (3,9 milioni) ed erode oltre un terzo del capitale di 129mila euro.

Helbiz Italia ha però cinque anni di tempo per riassorbire le perdite tramite utili futuri o aumenti di capitale e la relazione sulla gestione sottolinea che i ricavi 2022 sono stati di 5,7 milioni e che la società “ha iniziato un importante piano di ristrutturazione con l’intento di ridurre notevolmente i costi di produzione”, così che “sono stati bloccati tuti i progetti non legati al core business”. Ieri l'azienda di Palella ha comunicato di aver concluso con successo un settlement and Release Agreement che ha ridotto il debito di 9,25 milioni di dollari, indirizzando la società su un percorso di redditività.