Hermès, i segreti del tuttofare marocchino ricoperto d'oro. "Inseparabili"

Hermès, la battaglia legale per l'eredità che vale oltre 10 mld. "Per lui è come un figlio"

Scoppia il caso Hermès. La decisione di Nicolas Puech, maggior azionista del marchio di lasciare in eredità al proprio domestico buona parte dei 10,4 miliardi di euro di azioni in suo possesso ha provocato la reazione, anche giudiziaria, dei vecchi eredi designati. La Fondazione Isocrate, fondata da Puech e nel 2011 indicata come erede, - si legge su Repubblica - ha avviato una battaglia legale. Denunciato il domestico per circonvenzione di incapace. Esce fumo dal comignolo della maison dalle cento finestre. Si fatica a definirla chalet, d’altro canto era un albergo in quota. Il miliardario Nicolas Puech, 80 anni, erede di quinta generazione di Thierry Hermès, il fondatore della fabbrica parigina del lusso, ha comprato l’immobile, lo ha fatto ripristinare nel giallo ocra originale e quindi lo ha consegnato all’uomo che ha accompagnato i suoi ultimi vent’anni. Parliamo del giardiniere, 51 anni, origini marocchine, una moglie spagnola, due figli. Qui, in quota, lo chiamano, a sua volta, "il figlio di Nicolas".

Puech è il settimo uomo più ricco di Francia con un patrimonio stimato in 10,4 miliardi di euro (ed è stato, per dire, il 35° più ricco al mondo). Il nome del giardiniere - prosegue Repubblica - deve restare segreto, tuttavia: la Svizzera non ama far conoscere le questioni ereditarie che la riguardano, tanto più se un atto economico e giuridico ha aperto un feroce conflitto. È la più bella dimora tra le diciotto che costituiscono l’intera Ferret, l’ultimo villaggio dell’omonima valle nel Canton Vallese, Svizzera francese appena di là del confine con l’Italia. "Spesso - dicono gli abitanti del posto - vediamo il miliardario e il marocchino insieme in paese. Il tuttofare viene a fare la spesa al supermercato, a volte insieme alla moglie. Quando è insieme al signor Nicolas sembra di vedere un figlio con il padre, e viceversa. Si capisce che tra i due c’è un affetto, una reciproca protezione".