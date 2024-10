Hermes non conosce crisi, ricavi oltre le attese a 3,7 miliardi di euro. Vendite in aumento del 10%

Hermes non conosce crisi, ricavi oltre le attese a 3,7 miliardi di euro

Hermès International ha registrato vendite più elevate nel terzo trimestre e ha confermato le previsioni di crescita a medio termine per la casa di design e produttrice di lusso francese. Nel terzo trimestre, le vendite sono cresciute del 10,1% a 3,7 miliardi di euro (3,9 miliardi di dollari) rispetto ai 3,3 miliardi di euro dell'anno scorso. Le vendite sono aumentate dell'11,3% a tassi di cambio costanti.

Tutte le regioni hanno registrato una crescita, nonostante una base di confronto particolarmente elevata in Europa e Asia-Pacifico. Le vendite totali in Europa sono state di 949 milioni di euro, in aumento del 16,5% su base riportata e del 17,4% a tassi costanti.

Le vendite totali in Asia sono cresciute del 3,5% rispetto all'anno scorso a 1,94 miliardi di euro, e le vendite in Asia-Pacifico, escluso il Giappone, sono aumentate dello 0,6% a 1,58 miliardi di euro. In Giappone, le vendite sono aumentate del 18,5% e la crescita è stata dell'11% nelle Americhe.

Nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2024, il fatturato consolidato è stato di 11,2 miliardi di euro, in aumento dell'11% ai tassi di cambio correnti e del 14% a tassi di cambio costanti. Guardando al futuro, l'azienda nota che "Nel medio termine, nonostante le incertezze economiche, geopolitiche e monetarie in tutto il mondo, il gruppo conferma un obiettivo ambizioso di crescita del fatturato a tassi di cambio costanti".