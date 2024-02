Il Financial Times lancia la "bomba" sul Pnrr: "Non porta crescita in futuro"

Pnrr, la doccia gelida: "Non porta crescita ai Paesi". La verità su quei fondi Ue

Per l'Italia arrivano brutte notizie. Un report del Financial Times gela il governo e spegne i sogni di gloria per una rinascita in termini economici del nostro Paese. Il quotidiano britannico è entrato nel dettaglio dell'ormai celebre Next Generation Eu, il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) da cui discendono i Pnrr nazionali e che ha la durata di sei anni. "Secondo la Commissione — scrive il quotidiano della City — il rapporto tra investimenti pubblici e prodotto interno lordo è aumentato a livello aggregato dal 3% nel 2019 al 3,2% nel 2022". Tuttavia "sembra sempre meno probabile che venga raggiunto il secondo obiettivo: alimentare la crescita futura. L’attuazione del fondo è in ritardo: i disaccordi tra le capitali e Bruxelles sulle riforme hanno ritardato i pagamenti e gli investimenti sono stati ritardati o ridimensionati a causa dell’inflazione. Ad oggi è stato erogato solo un terzo dei fondi".

In questo scenario, secondo la sintesi grafica del Parlamento europeo, l’Italia si è vista erogare il 52,7% del totale (102,48 miliardi erogati su 194,38 approvati), la Spagna il 23,6% (38,42 miliardi su 163,01), la Francia il 57% (22,94 miliardi su 40,27) e la Germania il 22,3% (6,25 miliardi su 28,02). Il commissario all'Economia Paolo Gentiloni e il vicepresidente Valdis Dombrovskis hanno presentato la valutazione intermedia della RRF elogiando l'Italia ma stando al report del Ft tutto questo sforzo rischia di essere (quasi) inutile.