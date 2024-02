L'immobiliare di lusso non conosce crisi: in aumento i prezzi sul Lago di Como

Immobili di lusso, impennata di vendite in Italia

Il lago di Como spicca come unica località italiana tra le venti destinazioni mondiali in cui i prezzi immobiliari sono aumentati significativamente. Grazie a una domanda crescente anche da parte degli acquirenti stranieri, come riportato nell'ultimo The Wealth Report di Knight Frank anticipato da Il Sole 24 Ore, il 4% dei ricchi intervistati sta considerando l'Italia per l'acquisto di una casa.

Nel frattempo, il numero di "Paperoni" italiani è in aumento, passando dai 15.364 individui ad alto reddito ultra, censiti nel 2022, ai quasi 16.000 attuali, con previsioni di raggiungere quasi 18.929 individui entro il 2028. Questo dato è riportato da Il Sole 24 Ore. Anche a livello globale, il numero di individui ad alto reddito ultra è in aumento, confermando una crescente disparità economica e mantenendo i privati come principali investitori nel settore immobiliare di lusso.

Nel complesso, gli individui ad alto reddito ultra sono aumentati del 4,2% a livello globale rispetto all'anno precedente (dato del 2023), con il mercato immobiliare di lusso che ha dimostrato una notevole resilienza nel mantenimento del valore. Nel 2022, il patrimonio complessivo aveva subito una perdita del 10% (migliaia di miliardi di dollari).

Gli investitori privati rimangono attivi nel settore immobiliare non residenziale per il terzo anno consecutivo, con il 49% dei 698 miliardi investiti complessivamente destinati a questo settore, con particolare attenzione al settore residenziale, logistico e degli uffici. A livello globale, i prezzi immobiliari residenziali sono aumentati in molte parti del mondo. Manila ha registrato la maggiore crescita dei prezzi (+26,3% in un anno), seguita da Dubai, dove i valori al metro quadrato delle case di lusso sono aumentati del 130% rispetto al periodo pre-pandemico.

Le Bahamas e l'Algarve si collocano al terzo e quarto posto rispettivamente. Il lago di Como, classificatosi al 18º posto (26º alla fine del 2022), ha visto un aumento dei prezzi del 6,2%. Altre destinazioni italiane dove i prezzi sono aumentati includono Firenze (+5,5%), Roma (+4,5%), Milano (+3,5%), Venezia (+2,5%) e Lucca (+2%). In Italia, c'è stato un aumento degli acquisti di attici e appartamenti di lusso come residenze principali, soprattutto a Milano, spinti dagli incentivi fiscali, come la flat tax di 100.000 euro per i nuovi residenti. Nel 2017, solo 98 individui ne avevano usufruito, mentre nel 2020 erano 549 e nel 2021 sono saliti a 1.339 (dato del Guardian).

Milano, nonostante sia in una fase di lieve declino secondo alcuni, rimane la porta d'ingresso principale nel Paese, grazie alla sua diversità di servizi e alla vicinanza al lago di Como e alle spiagge liguri. Nel mercato milanese, le riqualificazioni sono più importanti delle nuove costruzioni, e la domanda sta spingendo i prezzi verso l'alto. In molte parti del mondo, i prezzi immobiliari stanno aumentando, ma in alcune zone le vendite sono in calo, influenzate da questioni geopolitiche, inflazione e crisi economica.

A Londra, New York, Dubai, Singapore, Hong Kong e Sydney, le vendite di case di lusso sono diminuite. Alcuni mercati hanno beneficiato della scarsa offerta che ha fatto aumentare i prezzi al metro quadrato, come Sydney e Singapore. Tra le questioni più importanti sul tavolo c'è il cambiamento climatico e le sue implicazioni, con i "Paperoni" che intendono ridurre il loro impatto ambientale e considerano investimenti anche in terreni e fattorie. L'età avanzata del parco immobiliare implica anche maggiori costi assicurativi, spingendo verso le nuove costruzioni quando possibile.