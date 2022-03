Ilva, altro che svolta ambientalista. Si riaccende il super altoforno

Altro che svolta green: l'Ilva riaccende il più grande altoforno d'Europa

Riacceso e in funzione fino alla fine del suo circolo vitale. Il super altoforno dell'Ilva non andrà in pensione come si pensava in precedenza quando si parlava di svolta green. Lo riporta La Stampa, che spiega come "Acciaierie d’Italia sta lavorando alla ricostruzione e riavvio dell’altoforno 5 di Taranto, il più grande d’Europa, l’impianto che rappresenta, da solo, il 40% della capacità produttiva dello stabilimento pugliese, la cui attività è cessata nel marzo 2015. La società guidata dall’ad Lucia Morselli lo rivela nella bozza di piano industriale allegato alla richiesta di cassa integrazione straordinaria dal 28 marzo".

Si tratta del più grande altoforno d'Europa ed era spento dal 2015. L’ipotesi è che arriverà a fine vita entro il 2032 e nel frattempo si punterà sull’elettrico. Secondo gli esperti, spiega la Stampa, "rimettere in funzione un impianto del calibro di Afo5 richiede un investimento di 400-500 milioni". E "secondo quanto risulta, alla progettazione sta lavorando Paul Wurth, fornitore storico dell’Ilva. Il tempo stimato per rimettere in funzione l’impianto «è di circa tre anni» viene spiegato. I costi dell’operazione, sia pure in gran parte ancora da finanziare, in parte sarebbero già stati sostenuti negli anni scorsi".

Azienda e sindacati metalmeccanici inizieranno a discutere sul piano aziendale il 10 marzo, giorno in cui i segretari nazionali sono stati convocati per l’avvio del confronto sulla Cig straordinaria. Ma per ora la svolta green auspicata da molti sembra ancora lontana.

Leggi anche: