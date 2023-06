Immobiliare, a Firenze il mercato delle nuove case non conosce crisi

Firenze non conosce crisi immobiliare, le case nuove vanno a ruba

“La crisi non pare aver realmente intaccato il settore immobiliare, soprattutto quello delle costruzioni di case nuove” è quello che ci racconta Rosario Saporito, imprenditore del settore immobiliare che opera nell’area fiorentina ed in particolare nel capoluogo toscano. Il settore delle nuove costruzioni continua ad esercitare una potente attrattiva nei confronti di chi si affaccia all’acquisto immobiliare, soprattutto per le prestazioni energetiche che gli interventi edilizi che possono garantire ai cittadini; Rosario Saporito, che opera nel settore ormai da oltre vent’anni.

Negli ultimi anni Saporito si è concentrato prevalentemente sulla realizzazione di nuovi interventi e ci racconta la sua esperienza, spiegando che i suoi ultimi interventi di nuova costruzione - ricavati dalla demolizione di vecchi edifici non più adeguati agli attuali standard - sono stati apprezzati nel mercato e sono stati venduti a valori in proporzione superiori.