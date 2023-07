Immobiliare, Lvmh "fa bingo" a Parigi: Arnault acquista lo store Louis Vuitton

Lvmh, Arnault compra il flagship store di Louis Vuitton a Parigi

Bernard Arnault, patron di Lvmh, mette a segno un colpaccio e “allarga” il suo impero immobiliare. Secondo quanto trapelato dalla stampa francese infatti, il magnate avrebbe acquistato il flagship store di sette piani di Louis Vuitton lungo gli Champs-Élysées di Parigi.

La trattativa è andata un po’ per le lunghe – come riporta Pambianco – ma alla fine il numero uno del lusso l’ha “spuntata” per una cifra che si aggira tra 770 e 900 milioni di euro.

A confermare la vendita è stata la stessa società immobiliare – Gecina – senza rivelare il nome dell’acquirente, ha fatto sapere il sito immobiliare francese CFNews Immo, ma la nube sull’identità è stata rapidamente dissipata grazie a “fonti ben informate”.