Lvmh, Arnault non lascia la poltrona: "Successione? Ancora troppo presto"

Lvmh, successione Bernard Arnault: "Ancora troppo presto per prendere una decisione". Ecco cosa fanno i suoi cinque figli all'interno del gruppo del lusso francese

Una successione familiare alla guida di Lvmh potrebbe accadere ma "è presto per decidere", stando alle dichiarazioni di Bernard Arnault, patron del colosso del lusso francese da oltre 79 miliardi di euro di fatturato, intervistato dal quotidiano francese Le Figaro. "A seconda delle competenze di ciascuno è possibile, ma non è un obbligo né una necessità che ci sia una successione familiare, è ancora troppo presto per prendere una decisione".