Inflazione, a gennaio balzo del 4,8%: nel paniere anche tamponi e poke

Inflazione, prezzi al top da 16 anni. La crisi sanitaria da Covid ridisegna il paniere Istat

Boom dell'inflazione nel mese di gennaio: l'aumento dei prezzi registra una forte accelerazione, raggiungendo un livello del 4,8%, dato che non si registrava da aprile 1996, quando il Nic registrò la medesima variazione tendenziale. A rivelarlo è l'indagine Istat che fotografa i dati inflazionistici del Paese.

Secondo l'istituto i beni energetici regolamentati trainano questa fiammata con una crescita su base annua mai registrata, ma tensioni inflazionistiche crescenti si manifestano anche in altri comparti merceologici. Ciononostante, la componente di fondo, al netto di energetici e alimentari freschi conferma il dato di dicembre grazie anche al rallentamento dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti i cui andamenti tendenziali sono ancora condizionati dalle limitazioni alla mobilità dovute alla pandemia.

La crisi sanitaria scatenata dalla pandemia di coronavirus continua poi a ridisegnare il paniere utilizzato dall'Istat per calcolare l'inflazione. E tra i prodotti rappresentativi dell’evoluzione nelle abitudini di spesa delle famiglie e delle novità normative, entrano nel paniere 2022: la sedia da pc, la friggitrice ad aria, il saturimetro (o pulsossimetro), la psicoterapia individuale, il test sierologico, molecolare e rapido per Covid-19, il poke take away e lo streaming di contenuti musicali.

Il poke take away è il piatto unico di origini hawaiane a base di pesce crudo accompagnato da avocado, verdure varie, salse e riso, diventato oramai un diretto concorrente della pizza e degli altri cibi che in molti preferiscono gustarsi in casa piuttosto che all'interno dei locali o fuori nelle fredde sere invernali..

Nel complesso, sono 1.772 i prodotti elementari che compongono il paniere utilizzato per gli indici dei prezzi al consumo Nic e Foi, raggruppati in 1.031 prodotti e 422 aggregati di prodotto (nel 2021 1.731 prodotti elementari, articolati in 1.014 prodotti e 418 aggregati di prodotto). Il paniere 2022 per l’IPCA comprende 1.792 prodotti elementari, raggruppati in 1.050 prodotti e 426 aggregati di prodotto (nel 2021 i prodotti elementari erano 1.751, i prodotti 1.033 e gli aggregati di prodotto 422).

"Tenendo presente che il paniere dei prezzi al consumo ha ormai raggiunto un livello di dettaglio e completezza tali da rendere relativamente contenuto il numero di prodotti che ogni anno entrano ed escono dalla rilevazione - spiega l'Istat - le revisioni apportate al paniere risentono in parte anche quest’anno della crisi sanitaria in atto da marzo 2020".