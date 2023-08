Inflazione frena in Italia: a luglio +5,9%. Ma la Bce non molla la stretta

Istat, inflazione in calo a luglio. Rallentano i prezzi di trasporti e beni energetici

Se da un lato l'inflazione in Italia, secondo i nuovi dati Istat, cala del 5,9% contro il +6,4% di luglio, la Bce non "molla" la stretta sui tassi d'interesse, rimarcando la continuità della linea restrittiva finchè "sarà necessario". Il contesto economico Ue resta infatti "incerto", così come le prospettive su prezzi e Pil.

Nel dettaglio, spiega l'Istat, la dinamica dell’inflazione, ancora fortemente influenzata dall’evoluzione dei prezzi dei beni energetici, riflette anche il rallentamento su base tendenziale dei prezzi dei prodotti alimentari lavorati (che tuttavia restano su ritmi di crescita relativamente sostenuti) e dei servizi. Rallenta, inoltre, l’inflazione di fondo, che a luglio si attesta al +5,2%. In attenuazione, per il quinto mese consecutivo, risulta infine la dinamica tendenziale del “carrello della spesa”, scesa a luglio al +10,2%. Lo rileva l'Istat a commento dei dati definitivi dell'inflazione di luglio.

"La decelerazione del tasso di inflazione si deve, in prima battuta, al rallentamento della crescita tendenziale dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +4,7% a +2,4%), dei Beni energetici non regolamentati (da +8,4% a +7,0%), degli Alimentari lavorati (da +11,5% a +10,5%) e, in misura minore, di quelli degli Altri beni (da +4,8% a +4,5%) e all’ampliamento della flessione su base annua degli Energetici regolamentati (da -29,0% a -30,3%). Tali effetti sono stati solo in parte compensati dalle tensioni al rialzo dei prezzi degli Alimentari non lavorati (da +9,4% a +10,4%) e di quelli dei Servizi relativi all’abitazione (da +3,5% a +3,6%)". E' quanto rileva l'Istat comunicando i dati definitivi dell'inflazione a luglio.