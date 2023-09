Inflazione, sconti contro il caro spesa: ecco i supermercati dove si risparmia

Un respiro di sollievo per le famiglie italiane: 10% di sconto nei supermercati per sopperire al caro spesa

L'ultimo anno ha visto le famiglie italiane lottare con il crescente aumento dei prezzi della spesa, lasciandole impotenti di fronte alle sfide quotidiane. Ma c'è una luce in fondo al tunnel. Come scrive Il Messaggero, è iniziata da questa domenica, e si protrarrà fino al 31 dicembre, un'importante iniziativa volta a contrastare l'inflazione che sta mettendo alla prova i portafogli delle famiglie italiane. Questa iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese, guidato da Adolfo Urso, mira a limitare l'aumento dei prezzi nel carrello della spesa e a offrire un sollievo economico alle famiglie italiane.

Quali supermercati?

I rincari causati dall'inflazione richiedono soluzioni sistemiche a lungo termine, ma questi tre mesi di sconti rappresentano un respiro di sollievo necessario. Gli sconti potrebbero arrivare fino al 10% in tutte le regioni italiane. L'iniziativa coinvolge una vasta rete di supermercati e aziende, tra cui nomi noti come Conad, Esselunga, Coop, Carrefour, Lidl, Pam, Tigre, Famila e Decò. Anche la Coldiretti si è unita all'iniziativa. Alcune catene di discount, come Eurospin e Md, stanno ancora valutando la loro partecipazione. La firma dell'intesa sarà presieduta da Giorgia Meloni e vedrà la partecipazione di rappresentanti di artigiani, cooperative, coltivatori, commercianti (Confesercenti e Confcommercio) e distributori, in primis Federdistribuzione.

Oltre ai grandi attori del settore, si prevede che centinaia di migliaia di piccoli negozi alimentari, negozi di prodotti per l'igiene personale, farmacie, parafarmacie e rappresentanti dell'industria si uniranno all'iniziativa. Aziende come Barilla, Lavazza, Mutti, Nestlé e Ferrero sono già nella lista, ma ci si aspetta che molte altre seguano l'esempio.

Quali prodotti verranno scontati?

L'elenco dei prodotti che beneficeranno degli sconti varierà, ma sicuramente includerà prodotti confezionati come carne, pasta, uova, zucchero, latte, riso, sale, cereali e farina. Inoltre, prodotti per l'igiene personale come saponi, detergenti, pannolini e farmaci di largo consumo rientreranno nelle promozioni.

Per quanto riguarda i prodotti freschi, si sta discutendo una strategia separata, dato il loro prezzo volatile e i problemi nel settore agricolo. La frutta e la verdura potrebbero non vedere una diminuzione dei prezzi, ma potrebbero essere inclusi in promozioni settimanali o in iniziative specifiche di singole catene di supermercati. L'olio potrebbe avere un prezzo bloccato.

Come funzioneranno gli sconti?

Le aziende distributrici estenderanno le attività promozionali già avviate nei mesi precedenti e cercheranno di ridurre i costi fissi. Si prevede che abbasseranno anche i prezzi dei prodotti a marchio, espandendo le linee di prodotti a prezzi convenienti. Gli sconti saranno pubblicizzati attraverso una campagna promozionale sostenuta dalla presidenza del Consiglio. Nei supermercati, i prodotti in offerta saranno contrassegnati con bollini tricolori anti-inflazione, semplificando la scelta dei consumatori.

Tuttavia, il ruolo dell'industria resta un punto di domanda. Non ci sarà un protocollo specifico per loro, ma si baseranno su un impegno a mantenere bassi o bloccati i prezzi di listino, considerando le proprie esigenze finanziarie e strategie commerciali, senza coordinamento da parte delle associazioni di categoria.

Secondo le stime delle associazioni degli utenti, le famiglie italiane potrebbero risparmiare in media 100 euro sulla spesa alimentare durante questo periodo. L'intesa tra il governo e le aziende sarà ufficializzata giovedì 28 settembre a Palazzo Chigi, e l'elenco completo dei discount, superstore e ipermercati partecipanti sarà reso disponibile sul portale del Mimit.

In un momento in cui l'inflazione mette alla prova i bilanci familiari, questi tre mesi di sconti saranno una vera e propria boccata d'aria fresca per le famiglie italiane alle prese con l'aumento dei prezzi.