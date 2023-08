Inps, l'avviso di restituire i soldi. "Dedicata a te" e Rdc non cumulabili

Attenzione agli errori di comunicazione dell'Inps: ecco perchè si rischia di dover restituire i soldi

Il governo Meloni ha deciso di eliminare il reddito di cittadinanza e come prima misura, in attesa dell'assegno di inclusione, ha varato un nuovo sussidio per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa. Si chiama "Dedicata a te", si tratta di una card prepagata con cui è possibile acquistare determinati cibi. La procedura di consegna della carta in questione sta procedendo speditamente. Tuttavia, secondo Federcontribuenti, ci sono stati alcuni piccoli ostacoli lungo il percorso. Secondo la Federazione italiana per la tutela dei consumatori e dei contribuenti, risulta che l’Inps, nel processo di determinazione dei destinatari di "Dedicata a te", abbia commesso errori.

Questi errori hanno portato ad includere le famiglie che percepiscono già il Reddito di Cittadinanza, quando avrebbero dovuto essere escluse. Contrariamente a quanto ci si aspettava, alcune testimonianze raccolte da Federcontribuenti suggeriscono che questa è una realtà dei fatti. Alcune famiglie, in effetti, dichiarano di aver ricevuto la notifica relativa al rilascio della Carta dedicata a te, pur essendo percettrici del Reddito di Cittadinanza. Non ci sono state ancora - spiega oipamagazine - conferme dall’Inps, né testimonianze prive di dubbi che consentano di stabilire se vi siano state effettive disfunzioni della procedura o se le segnalazioni raccolte da Federcontribuenti siano inesatte.