Intelligenza Artificiale, ecco dove e come cambierà il nostro modo di vivere

Intelligenza Artificiale, ecco come rivoluzionerà la nostra vita

La capacità delle macchine di apprendere a quasi la “velocità della luce”, decidendo così al posto di ognuno di noi, viene definita Intelligenza Artificiale. Un processo di cui si parla molto ma che, a pochissimi, è veramente chiaro nel suo processo evolutivo. Ma è certo che sta cambiando la vita di tutti noi sempre più velocemente impattando a 360 gradi sulla nostra vita. Ma più specificamente quali sono le aree maggiormente interessate dall’AI? Sono molte, vediamo di seguito quali sono le più toccate. In primis l’occupazione. Uno studio del MaKinsey Global Institute indica che entro i prossimi dieci anni il 60% dei lavori potrebbe essere automatizzato facendo perdere tra il 14% e il 35% di occupazione. Ma, dall’altra parte, il “World Economic Forum” ipotizza un guadagno di ben 133 milioni di nuovi posti di lavoro. Insomma un impatto misto sui posti di lavoro. Ad esempio l’AI permette già ora di gestire una catena di fornitura, di ottimizzare il processo decisionale, di eseguire la contabilità e persino controllare le fasi di produzione. Un aumento di efficienza stimato tra il 30% e il 50%.

Intelligenza Artificiale, il preoccupante ingresso nel mondo dell'informazione

Altro settore rivoluzionato quello dell'informazione. App come Inmagine sono in grado di elaborare qualsiasi tipo di contenuto a basso costo. Video, pagine web, messaggi su reti o comunicazioni basate sui dati forniti. Ovviamente nel rovescio della medaglia c’è il pesantissimo rischio di creare fake news in grado di condizionare elezioni, guerre ed investimenti. Terzo la Salute. La collaborazione tra intelligenza artificiale e medicina di precisione garantisce al paziente , ad esempio, un approccio “tailor made” in base ai suoi fattori genetici, biologici e ambientali. Quarto la formazione scolastica. ChatGPT o Bard sono strumenti di uso comune per gli studenti nel preparare i compiti. Ma possono anche facilitare l’insegnamento. Ma una critica pesante diviene dall’Unesco che sottolinea come “l’intelligenza artificiale possa essere uno strumento dall’enorme potenziale con rischi e sfide”. Sebbene possa fornire risposte rapide alle domande, non sviluppa il pensiero critico e le capacità di risoluzione dei problemi, essenziali per il successo accademico e nella vita".

Intelligenza Artificiale, incuboper giornalisti, scrittori, sceneggiatori ed attori

Quinto Intrattenimento e Creazione di contenuti. Il grande incubo di giornalisti, scrittori, sceneggiatori ed attori. L’intelligenza artificiale, infatti, puo’ creare film, musica, testi, libri e videogiochi. Nuove norme regoleranno l’uso dell’intelligenza artificiale nel cinema. Sempre in questo ambito i robot, come Charbox o i software come Word permettono di identificare diverse voci e accenti, testi e immagini per fornire risposte, riproduzioni o traduzioni. Viene utilizzato, ad esempio, dalle applicazioni Bard, ChatGPT o Google Lens. E possono essere gestite da bambini sotto i 13 anni. Sesto, il Machine Learning che permette ai sistemi di imparare in maniera autonoma senza programmazione. Gli assistenti vocali come Alexa, Ok Google, Siri o Bixby utilizzano questo sistema per eseguire azioni in modo autonomo. Settimo la Visione Artificiale per cui le macchine possono fare, ad esempio, il riconoscimento facciale alle frontiere o negli aeroporti. Oppure attraverso assistenti virtuali, veri e propri avatar, sono in grado di rispondere a richieste comuni, dall'acquisto di prodotti e servizi di diverso genere.

Intelligenza Artificiale, robot e umani possono collaborare

Ottavo la Robotica, dove le macchine possono collaborare con gli esseri umani sostituendoli nei compiti ripetitivi e faticosi. Nono gli Acquisti, che possono essere orientati sulla base delle specifiche esigenze o desideri del consumatore. Decimo la Finanza e la Consulenza dove già adesso l’AI si occupa dell’ analisi finanziaria, della gestione del rischio, degli investimenti e della consulenza legale ed economica. Undicesimo a sicurezza. Qui i nuovi sistemi sono determinanti per individuare minacce, prevenire frodi e proteggere la privacy. Il vero rischio sta nel come fare se il sistema comincia a pensare in maniera criminale.Dodicesimo i trasporti. L’intelligenza artificiale viene utilizzata per migliorare la sicurezza stradale, ottimizzare il trasporto pubblico e sviluppare nuove modalità di mobilità. Troverà sempre più applicazioni anche nelle grandi catene logistiche o nel traffico aereo o ferroviario. Tredicesimo nell’attività dei Governi dove risulterà essenziale per migliorare l’efficienza dei servizi pubblici, prendere decisioni e proteggere la sicurezza nazionale.

Quattordicesimo nella Scienza. L’intelligenza artificiale è in grado, fra l'altro, di individuare alterazioni del genoma che provocano la comparsa di malattie o riducendo a pochi giorni la scoperta di molecole con proprietà medicinali. O essere d'aiuto nella scoperta di nuovi vaccini. Ed ancora impatti significativi si cominciano a vedere in agricoltura, sui social networks e sulle prevsioni ambientali. Un mondo che sta cambiando velocemente in una maniera che nemmeno i più grandi visionari avrebbero mai potuto immaginare. Sarà un bene? Un male? A breve potremmo avere molte risposte.