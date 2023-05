Intelligenza artificiale, la guerra continua: Google prende il volo con Bard

L'annuncio di Google è una risposta evidente a quello di Microsoft che ha integrato la sua IA su Bing

Come abbiamo visto in questi giorni l’Intelligenza Artificiale (IA) la fa da padrone nei temi più discussi in tutto il mondo. ChatGPT ha scalzato addirittura la guerra in Ucraina e il Covid. Ne abbiamo parlato recentemente qui

La partita che si sta giocando è grossa a anche se per ora è emerso soprattutto l’aspetto etico e le preoccupazioni per una “IA ostile” che possa prendere il controllo dell’intera società. Dietro ci sono naturalmente molti soldi e ci sono tutti i giganti della Silicon Valley, in primis Google, Apple, Facebook, Musk, Bezos ed anche Microsoft. Intanto c’è da dire che l’IA già esiste.

Ad esempio, ogni volta che facciamo una ricerca su Google stiamo utilizzandola. Quello che sta accadendo è invece un ulteriore progresso di IA che sta diventando sempre più specifica e performante e lo fa con un ritmo esponenziale. Molti degli attacchi che le si portano non sono dettati da reali preoccupazioni per le sorti dell’umanità –come si vuol far credere- quanto piuttosto per i concorrenti. Così Google, alla conferenza degli sviluppatori a Mountain View, ha annunciato di aver messo a punto uno strumento gratuito per l’Intelligenza Artificiale che si chiama Bard e sarà disponibile in 180 Paesi, praticamente in tutto il mondo.