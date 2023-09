Intelligenza artificiale, Microsoft: può generare fino al 18% del pil

L'AI può generare fino al 18% del pil

La produttività del sistema Italia potrà aumentare fino al 18% grazie all’adozione di intelligenza artificiale generativa. E' quanto emerge dallo studio 'Ai 4 Italy: Impatti e prospettive dell’intelligenza artificiale generativa per l’Italia e il Made in Italy', elaborato in collaborazione con Microsoft Italia. L’intelligenza artificiale generativa nel nostro Paese - rivela lo studio - può generare, a parità di ore lavorate, fino a 312 miliardi di euro di valore aggiunto annuo, pari al 18% del Pil italiano. A parità invece di valore aggiunto generato, l’uso di strumenti di Ai generativa libererà un totale di 5,4 miliardi di ore che corrispondono alla totalità delle ore lavorate in un anno da 3,2 milioni di persone.

Secondo lo studio, per cogliere i benefici stimati dal modello di impatto è necessario accelerare la digitalizzazione di più di 113mila pmi del Paese e parallelamente investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze diventa cruciale per preparare la forza lavoro all’inserimento e utilizzo aziendale di soluzioni di Ia generativa. Infatti, all’Italia mancherebbero 3,7 milioni di occupati con competenze digitali di base e 137mila iscritti in più a corsi di laurea Ict per abilitare l’implementazione di soluzioni di Ia generativa nel tessuto economico italiano.

Dalla ricerca emerge come le aziende italiane si stiano avvicinando a queste tecnologie, cogliendone gli immediati benefici: un 1 impresa su 2 ha già provato a utilizzare soluzioni di Ai e il 70% di coloro che le hanno testate dichiarano di aver ottenuto vantaggi di produttività. Tra i principali ambiti di utilizzo evidenziati: il reperimento di informazioni (55%), assistenza virtuale (48%) ed efficientamento dei processi (47%). Tra le principali barriere per la piena adozione di queste tecnologie vengono evidenziate per il 72% delle imprese quello delle competenze e una preoccupazione sugli aspetti di privacy, sicurezza e affidabilità.

“Come Microsoft, crediamo che l'Ia sarà un copilota di tanti aspetti della nostra vita. In Italia, insieme alla nostra rete di partner sul territorio, stiamo attivando Ai Lab, un programma nazionale per supportare le imprese, il mondo accademico e della ricerca e quello della pubblica amministrazione ad individuare gli scenari strategici di innovazione in ambito Ia, supportare la loro implementazione in modo rapido e garantire la formazione di studenti e lavoratori, creando le competenze necessarie. Insieme possiamo far crescere il Paese con una nuova ondata di innovazione sicura e responsabile, contribuendo alla crescita sostenibile delle nostre imprese e di tutto il comparto del Made in Italy” ha commentato Vincenzo Esposito, amministratore delegato di Microsoft Italia.