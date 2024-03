Intesa, Corcos alla guida della nuova divisione. Al via il rimpasto dei manager

Intesa Sanpaolo, al via il rimpasto dei manager

Al via la riorganizzazione dell’organigramma di Intesa Sanpaolo. Secondo quanto riporta Milano Finanza, la banca capitanata dal Ceo Carlo Messina avrebbe scelto Tommaso Corcos – responsabile della Divisione Private Banking – per guidare il nuovo polo sotto il quale saranno posizionate le aree relative al risparmio, cioè Eurizon e Fideuram e le attività assicurative del gruppo.

Poi, Virginia Borla, oggi responsabile Business Governance della Banca dei Territori, dovrebbe prendere il posto di Nicola Fioravanti al timone del business assicurativo, mentre il manager dovrebbe invece passare alla guida di una nuova area di governo dedicata a operations e governance.

Un’altra top manager, Paola Angeletti, oggi Cfo di Intesa, dovrebbe cambiare posizione andando a ricoprire il ruolo di responsabile Sustainability ed Esg. Come già anticipato da Affaritaliani.it, Paolo Grandi - Chief governance officer - potrebbe uscire da Ca’ de Sass. Infine, nell’area cfo dovrebbe invece completarsi il passaggio di testimone tra Stefano Del Punta e Luca Bocca, già nominato vice Cfo come lo stesso Messina ha annunciato agli investitori in diversi incontri.