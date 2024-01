Intesa Sanpaolo, distretti industriali: export in crescita nei 9 mesi del '23

Intesa Sanpaolo, positivo il bilancio sui distretti industriali nei primi nove mesi del 2023

Grazie a un’ottima apertura d’anno (+7,4% nel primo trimestre 2023), il bilancio complessivo dell’export dei distretti nei primi nove mesi dell’anno è positivo: è infatti pari +0,4% la variazione tendenziale a prezzi correnti delle esportazioni distrettuali che corrisponde a un aumento di €409 milioni.

Il numero di distretti che ha registrato una crescita dei valori esportati è superiore al 50%, pari a 82. A livello settoriale si confermano le ottime performance della meccanica, che ha registrato un progresso del 9,4% a prezzi correnti, e dei distretti specializzati nell’agroalimentare (+4,5%).

Hanno, invece, chiuso i primi nove mesi dell’anno con un lieve calo le aree distrettuali specializzate nel sistema moda (-0,5% per i beni di consumo e -2,1% per i beni intermedi). Le perdite sono più pronunciate negli altri settori: nel sistema casa, dopo il balzo degli scorsi anni, tutte le filiere hanno perso terreno: si va dal -6,6% del legno-arredo, al -7,9% degli elettrodomestici, al -13,7% dei prodotti e materiali da costruzioni.

Monitor dei Distretti Italia Gennaio 2024



Hanno subito un rilevante arretramento anche i beni intermedi: tra questi la metallurgia (-19,5%) che ha risentito anche del calo dei prezzi alla produzione. Nei primi nove mesi dell’anno Francia e Turchia si confermano i due mercati trainanti in questa fase ciclica: l’aumento dell’export distrettuale è stato rispettivamente pari a €711 milioni e €682 milioni. Tra i mercati a più alto potenziale si sono messi in evidenza anche Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Messico, Polonia, India e Arabia Saudita. In queste aree si sono distinti soprattutto i distretti specializzati in beni di consumo della moda e nella meccanica.

Monitor dei Distretti Italia Gennaio 2024



Monitor dei Distretti Italia Gennaio 2024



Dopo il crollo dello scorso anno, sono poi tornate a crescere le esportazioni dirette verso l’Ucraina, dove si sono messi in evidenza alcuni settori come meccanica, beni di consumo del sistema moda, elettrodomestici e agroalimentare. È però diventato lievemente negativo il contributo offerto dal principale sbocco commerciale dei distretti, la Germania: hanno pesato gli arretramenti di beni intermedi, non compensati dai progressi di meccanica e alimentari e bevande.

Monitor dei Distretti Italia Gennaio 2024



Anche negli Stati Uniti l’export distrettuale, dopo il balzo dello scorso anno (+25,1%), ha subito un calo, penalizzato da un calo quasi generalizzato che non ha interessato solo la meccanica. Al contempo, si è registrato un forte calo delle esportazioni verso la Svizzera che rappresenta un hub logistico per le specializzazioni del sistema moda.

I primi dati disponibili solo a livello nazionale per il bimestre ottobre-novembre 2023 confermano, tra i settori ad alta intensità distrettuale, la resilienza di alimentare-bevande e meccanica.

Anche il 2024 sarà molto probabilmente un anno a due velocità, con una migliore evoluzione attesa per l’export della filiera agro-alimentare e della meccanica che potrà continuare a trarre beneficio dalla transizione tecnologica e green in corso. Per gli altri settori ad alta intensità distrettuale, la dinamica dell’export dei distretti non mostrerà la stessa brillantezza osservata nel 2021 e nel 2022.

Monitor dei Distretti Italia Gennaio 2024



L’export potrà riportarsi su un buon sentiero di crescita nel secondo semestre, quando l’attenuazione dell’inflazione libererà potere d’acquisto a favore dei consumi e consentirà un primo allentamento delle misure restrittive di politica monetaria, con effetti positivi sulla dinamica della domanda di beni di investimento in Europa e negli Stati Uniti.