Investimenti rinnovabili, l'Italia perde terreno: passa dal 13° al 15° posto

Rinnovabili, flop delle aste in Italia: il governo al lavoro sul tema semplificazioni

L'Italia perde posizioni nella classifica mondiale EY sull’attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili. Il nostro Paese passa dal 13esimo al 15esimo posto, nel RECAI che classifica 40 Paesi in base all'attrattività di investimenti e opportunità di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili. A rivelarlo è uno studio di Ey.

In parte questa parziale contrazione dell’attrattività del mercato è confermata anche dalla partecipazione alle aste: la settima asta per le energie rinnovabili dell'Agenzia statale per l'energia (GSE) è stata sottoscritta con un totale di 975 MW di capacità assegnata tra 59 progetti solari fotovoltaici e 18 progetti eolici onshore di 3400 MW disponibili. Questi valori indicano una partecipazione ridotta a tutte le sette aste svolte.

Nell'ottava asta il GSE metterà a disposizione 3300 MW di capacità non aggiudicata nei round precedenti.Un fattore che ostacola gli investimenti nel settore delle rinnovabili in Italia, e che viene sollevato come priorità di intervento da tanti operatori, secondo EY, è il processo approvativo di nuovi investimenti e repowering che richiede il consenso delle autorità locali da cui dipendono in larga parte le tempistiche talvolta molto lunghe di approvazione e di conseguenze di realizzazione dei progetti.

Proprio per questo motivo, attualmente si sta valutando un’eventuale proposta di semplificazione burocratica che contribuirebbe a migliorare il posizionamento dell’Italia nei confronti di altri Paesi. Nonostante il ranking italiano in ribasso, lo stato dell’arte delle rinnovabili nel Paese sta attraversando una fase di significativa trasformazione in quanto il mercato sta evolvendo grazie ad una serie di fattori che favorisco un forte interesse nell’investire.

Leggi anche: