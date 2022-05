Istat: è record occupazione a marzo. Ma il 24,5% dei giovani è senza lavoro

Lavoro, l'occupazione rimane sostanzialmente stabile tra gli uomini, mentre diminuisce tra gli autonomi e i più giovani (15-24 anni)

Scende il numero di persone in cerca di lavoro, il tasso di disoccupazione scende all’8,3% nel complesso, ma sale al 24,5% tra i giovani: all’indomani del primo maggio l’Istat fotografa l’andamento dell’occupazione in Italia, registrando un aumento del livello dello 0,6% pari a 133mila occupati in più rispetto all’anno precedente.

L'aumento dell'occupazione (+0,4 per cento, pari a +81mila) coinvolge le donne, i dipendenti e le persone con più di 24 anni di età; l'occupazione rimane sostanzialmente stabile tra gli uomini, mentre diminuisce tra gli autonomi e i più giovani (15-24 anni). Il calo del numero di persone in cerca di lavoro (-2,3 per cento, pari a -48mila unità rispetto a febbraio) si osserva per le donne e nelle classi d'età centrali.

Il tasso di disoccupazione scende all'8,3 per cento nel complesso (-0,2 punti) e sale al 24,5 per cento tra i giovani (+0,3 punti). Il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni diminuisce (-0,6 per cento, pari a -72mila unita') per gli uomini, le donne e per tutte le classi di eta'. Il tasso di inattivita' scende al 34,5 per cento (-0,2 punti).

Confrontando il primo trimestre 2022 con quello precedente si registra un aumento del livello di occupazione pari allo 0,6 per cento, per un totale di 133mila occupati in più La crescita dell'occupazione registrata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione sia delle persone in cerca di lavoro (-6,0 per cento, pari a -136mila unita') sia degli inattivi (-0,4 per cento, pari a -54mila unita').

Il numero di occupati a marzo 2022 è superiore a quello di marzo 2021 del 3,6 per cento (+804mila unita'); l'aumento e' trasversale per genere, eta' e posizione professionale. Il tasso di occupazione e' piu' elevato di 2,8 punti percentuali. Rispetto a marzo 2021, diminuisce il numero di persone in cerca di lavoro (-16,6 per cento, pari a -412mila unita') e il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-5,5 per cento, pari a -747mila).

Bene anche per i contratti dipendenti: la crescita del numero di occupati è pari a 800 mila unità, in oltre la metà dei casi riguarda i dipendenti a termine, la cui stima raggiunge i 3 milioni 150 mila, il valore più alto dal 1977. Nel dettaglio a marzo, la crescita congiunturale degli occupati e' il risultato dell'aumento dei dipendenti permanenti (+0,7%) e a termine (+0,6%) e della diminuzione degli autonomi (-0,8%). Nell'arco dei dodici mesi l'occupazione risulta in crescita grazie ai dipendenti permanenti (+2,1%) e soprattutto a termine (+15,7%); l'aumento si registra anche per gli autonomi (+1,3%).

