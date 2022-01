Ita Airways, privatizzazione Msc-Lufthansa entro giugno. Affare da 1,4 mld

Ita Airways, lo Stato resta azionista. A Msc il 40% del totale

Ormai non è più un segreto, Ita Airways è entrata nel mirino del duo Msc-Lufthansa. La prima segreta manifestazione d'interesse c'è stata con l'inizio dell'anno nuovo, nei primissimi giorni di gennaio 2022 - si legge sul Corriere della Sera - è stato messo tutto nero su bianco. Toccherà ora al Tesoro e al consiglio di amministrazione di Ita che sarà convocato in via straordinaria in settimana accogliere o meno la manifestazione d’interesse, così da aprire la data room subito dopo. Non sono ancora noti i dettagli economici. Fonti governative spiegano che la cifra oscilla tra gli 1,2 e gli 1,4 miliardi di euro e avvertono che l’intesa non è dietro l’angolo. Gli esperti consultati calcolano per Ita Airways un valore di almeno 600-700 milioni di euro ai quali aggiungere la valorizzazione di alcuni asset come gli slot di Linate.

La vera cifra - prosegue il Corriere - la si saprà all’avvio della data room. Lì si decideranno anche gli equilibri. Nel comunicato Msc parla di «interesse ad acquisire una quota di maggioranza» senza specificare quanto e se la maggioranza si riferisca a Msc o a Msc con Lufthansa. Fonti spiegano che questo si vedrà nei prossimi novanta giorni. Quel che trapela indica una fetta di almeno il 40% per Msc e il resto tra tedeschi e Tesoro. Di certo è una manifestazione che potrebbe cambiare le dinamiche dei cieli europei e che nel contesto Covid ha stravolto i flussi di cassa delle aviolinee.

LEGGI ANCHE

Ita, Msc-Lufthansa scendono in campo: presentata manifestazione di interessi

Super Green Pass senza scadenza con la terza dose. Governo, mossa a sorpresa

Fegato, come disintossicarlo? Ecco 3 alimenti magici

Autostrade, trionfo Benetton: 9,3mld dallo Stato. Pagheranno gli automobilisti