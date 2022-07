Ita ha scelto Msc-Lufthansa. Trattativa in esclusiva, offerta di circa 1 mld

Ita Airways verso la privatizzazione. Air France e Delta hanno perso

Ita Airways, ex Alitalia, è vicinissima alla privatizzazione. Il ministero dell'Economia ha dato la propria indicazione a Palazzo Chigi, dopo aver esaminato attentamente le due offerte dei gruppi interessati. Alla fine a spuntarla è stata la cordata Msc-Lufthansa. Decisivo, più che la cifra messa sul piatto, - si legge sul Messaggero - è stato il piano industriale proposto, quello del gruppo Msc-Aponte, leader nel cargo e nelle crociere, e del colosso tedesco dei cieli è risultato più convincente. L'offerta vincolante (tra 900 milioni e 1 miliardo) è quella che offre migliori prospettive economiche e occupazionali alla compagnia tricolore rispetto all'alternativa proposta dal fondo Certares, sceso in campo insieme ad Air France e Delta.

Da qui, dunque, - prosegue il Messaggero - l'avvio del negoziato per la cessione della quota di maggioranza del vettore. L'offerta di Msc-Lufthansa è di circa 150 milioni superiore a quella di Certares, tuttavia è il piano industriale delineato a fare la differenza. In attesa del closing, le trattative dovranno trovare la quadra su alcuni aspetti fondamentali, tra cui la futura governance del vettore, elemento cruciale chiarito solo in parte nelle offerte. E sarà necessario stilare una sorta di patto parasociale con le garanzie reciproche. Il nuovo cda sarà costituito da cinque membri, in rappresentanza degli azionisti: tre per Msc (quota del 60%), uno per Lufthansa (con il suo 20%) e uno per il Tesoro, cui rimarrebbe appunto il restante 20% del vettore.