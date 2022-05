Ita, via libera all'acquisizione: offerta vincolante da Msc-Lufthansa

La cordata delle due compagnie ha confermato l'offerta al Tesoro. Attesa la mossa del fondo Certares

Lufthansa e Msc svelano le carte: le due compagnie aeree hanno presentato al governo un'offerta vincolante per rilevare la maggioranza di Ita Airways, secondo quanto comunicato dal gruppo che fa capo alla compagnia di bandiera tedesca. Come riferisce il sito "T-online.de", lo Stato intende mantenere una partecipazione di minoranza nel successore di Alitalia.

Di recente, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, ha dichiarato che l'operazione dovrebbe essere completata entro la fine di giugno. Intanto, non è chiaro se altri possibili acquirenti abbiano presentato offerte per Ita Airways.

Oltre a Lufthansa e Msc, sono in lizza Air France-Klm con Certares, Indigo e Delta Air Lines. Il gruppo tedesco considera l'Italia il suo mercato estero piu' importante d'Europa. La graduale acquisizione e integrazione di compagnie aere come Austrian, Brussels Airlines e Swiss in Lufthansa potrebbe diventare un modello per Ita Airways, con Roma che potrebbe rimanere un importante snodo del traffico aereo. A ogni modo, come evidenziato dal suo amministratore delegato Carsten Spohr, Lufthansa punta inizialmente ad acquisire una quota di minoranza in Ita Airways. L'obiettivo è limitare il rischio finanziario.

Leggi anche: