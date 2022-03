Italgas, profitti su (+6%) a 367,7 milioni. Dividendo di 0,295 euro

La società fa sapere di non avere attività in Russia e Ucraina

Profitti in crescita del 6% per Italgas che ha chiuso il 2021 con un utile netto adjusted (senza le componenti straordinarie) di 367,7 milioni di euro. I ricavi totali adjusted hanno raggiunto quota 1,370 miliardi (+2,8%) e il Mol adjusted 1,008 miliardi (+4,1%). Gli investimenti tecnici del distributore di gas nel 2021 hanno raggiunto gli 865,1 milioni di euro (+11,5%).

Il dividendo che sarà proposto alla prossima assemblea degli azionisti il 26 aprile è pari a 0,295 euro per azione, in crescita del 6,5% rispetto al 2020. "In un contesto di sostanziale ripresa economica, sia pure in parte limitata dal perdurare dell’emergenza sanitaria e dal forte rialzo dei prezzi dell’energia, le performance del gruppo Italgas confermano il costante trend di crescita avviato con il ritorno in Borsa nel novembre 2016", si legge nella nota del gruppo guidato da Paolo Gallo.

Relativamente al conflitto in Ucraina, Italgas ha precisato di "non disporre di attività produttive o personale dislocato in Russia, in Ucraina o in paesi geo-politicamente allineati con la Russia né di intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari con tali Paesi".

In Borsa le azioni sono negative e, intorno alle 10,30, viaggiano intorno a 5,59 euro in calo dello 0,78%. Secondo gli analisti finanziari di Equita, "i risultati del quarto trimestre sono allineati alle stime, mentre la società non ha fornito una guidance sugli investimenti per il 2022".

