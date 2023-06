Italgas si rafforza nel settore idrico: accordo con Veolia da 115 mln

Italgas punta sul settore idrico, le aziende di Veolia sono attive in Lazio, Campania e Sicilia

Italgas si rafforza nel settore idrico. La società leader nella distribuzione locale di gas ha rilevato le aziende del gruppo francese Veolia, dislocate in Campania, Sicilia e Lazio. L'obiettivo è combattere la dispersione idrica, diventando un polo per nuove aggregazioni. L'operazione, dal valore di 115 milioni, si inquadra nella più ampia strategia di Italgas che prevede il potenziamento della presenza del gruppo anche nel mondo dell'acqua. Ad accompagnare il gruppo italiano è stato lo studio legale Gianni&Origoni, mentre Veolia dallo studio BonelliErede.

L’accordo - raggiunto dopo mesi di trattative - è molto complesso e ambizioso in quanto si regge al suo interno su una serie di passaggi “matriosca”. Nello specifico infatti, Italgas acquisisce il 100% del capitale sociale di Acqua, che detiene in modo diretto il 98,7% del capitale sociale di Idrosicilia e, in modo indiretto il 75% del capitale sociale di Siciliacque. Parimenti, acquisendo il 100% di Idrolatina, Italgas accede anche al 49% circa di Acqualatina e del 47,9% di Acqua Campania, entrambe le quote sono detenute da Idrolatina appunto.

Nello specifico: Siciliacque è concessionaria del servizio di captazione, accumulo, potabilizzazione e adduzione nella Regione Sicilia con circa 2.000 km di rete di adduzione, e ha registrato 86 milioni di euro di ricavi nel 2021. Il servizio copre oltre il 30% della popolazione regionale. Acqualatina è il gestore del Servizio Idrico Integrato nell’ATO 4-Lazio Meridionale che include 38 Comuni per un bacino d’utenza di 550.000 abitanti. Nel 2021 ha registrato ricavi per 138 milioni di euro.