Italiana Petroli, Chiarini nuovo Ad: Bandiera lascia la poltrona dopo 10 anni

Italiana Petroli, Alberto Chiarini è il nuovo Amministratore delegato: Daniele Bandiera lascia il gruppo a fine mandato

Italiana Petroli comunica che l’Amministratore delegato Daniele Bandiera, dopo dieci anni, lascerà l’azienda alla naturale scadenza del suo mandato. Il gruppo ha identificato il successore in Alberto Chiarini.

L’Assemblea dei soci e il successivo Consiglio di amministrazione di IP, che si riuniranno il prossimo 13 aprile sotto la presidenza di Ugo Brachetti Peretti, rispettivamente lo designeranno e nomineranno come nuovo Amministratore delegato. Il presidente Brachetti Peretti e tutto il gruppo ringraziano Bandiera per il lavoro profuso in questi anni, in cui ha contribuito con successo alla crescita dell’azienda.

“Siamo grati a Daniele Bandiera per gli anni importanti vissuti insieme, e gli auguriamo ogni successo per le prossime avventure professionali”, ha commentato Ugo Brachetti Peretti. “Siamo felici di iniziare a lavorare con Alberto Chiarini, che possiede le competenze e l’esperienza internazionale per sviluppare ancor di più le potenzialità di IP e per aiutarci a cogliere le opportunità della transizione energetica”.

Leggi anche: