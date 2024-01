L'Agenzia delle Entrate rafforza il lato digital con oltre 4 mila assunzioni

Agenzia delle entrate, al via l'assunzione di oltre 4 mila individui

L'Agenzia delle Entrate sta seguendo le direttive del Ministero dell'Economia per avviare la modernizzazione del suo apparato operativo. In questo contesto, si prevede l'introduzione di nuove figure professionali con l'assunzione di almeno 4.113 individui entro la seconda metà del 2024.

A rivelarlo è il Sole 24 Ore. Si tratta di reclutamenti mirati a professionisti specializzati, soprattutto nel campo delle tecnologie informatiche, che seguiranno le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e migliorare l'efficienza dei servizi dell'Agenzia in modalità remota.

Secondo quanto riportato nel documento che aggiorna la Relazione 2023 sull'economia non dichiarata e sull'evasione fiscale e contributiva per il periodo 2016-2021, l'evasione fiscale e contributiva ha comportato una perdita di entrate per lo Stato pari a quasi 84 miliardi di euro. Nonostante la rilevante presenza di economia sommersa, prevalentemente legata a sotto-dichiarazioni e lavoro irregolare, si osserva una tendenza decrescente del tax gap negli ultimi anni.

I requisiti

Per quanto riguarda il concorso, i requisiti richiesti per il reclutamento di funzionari con competenze in analisi dati, infrastrutture e sicurezza informatica includono attività legate all'operatività, sviluppo e monitoraggio del sistema informatico, definizione dei piani di sviluppo tecnologico, supporto nell'identificazione delle esigenze di automazione, analisi tecnologica, assistenza tecnica per l'implementazione di procedure, attività di sicurezza, analisi dei dati e collaborazione informatica, oltre al monitoraggio dei contratti ICT.