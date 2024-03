La Consob schiera l'intelligenza artificiale contro l'insider trading

Un esperimento sulla utilizzazione della Tecnologia Intelligente per contrastare gli abusi finanziari, in particolare, l'operatività privilegiata. È l'iniziativa della Consob che continua a sviluppare un modello che - in futuro - applicherà la nuova tecnologia nella sorveglianza. L'Autorità ha divulgato, all'interno dei documenti ufficiali della Consob, i risultati di un test condotto in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa. Questo studio è di grande importanza in quanto esplora un tipo avanzato di Intelligenza Artificiale (IA). Questo è riportato da Il Sole 24 Ore.

Per essere precisi, si tratta di un sistema di reti neurali profonde. Il metodo adottato è il seguente: sono state analizzate le operazioni su 224 piattaforme di trading (dalla Borsa Italiana all'LSE fino ai mercati fuori borsa) dal 1 gennaio 2019 al 30 settembre 2021. Sono stati presi in considerazione i volumi di acquisto e vendita, il numero di contratti (acquisti e vendite) e la media dei prezzi dei contratti stessi, il tutto per creare un solido insieme di dati. In seguito, sono stati identificati eventi noti come "price sensitive", cioè eventi che hanno influenzato i movimenti dei prezzi e potenzialmente favorito l'operatività privilegiata. Gli esperti hanno in particolare studiato le offerte pubbliche di acquisto su alcune società.

In questo contesto, considerando un periodo di almeno 12 mesi precedenti all'evento, l'IA è stata utilizzata per identificare il comportamento tipico dell'investitore. Successivamente, questo comportamento è stato confrontato con quello effettivo. Quando è stata rilevata una discrepanza significativa, il modello ha segnalato l'anomalia. Come spiega Fabrizio Lillo della Scuola Normale Superiore di Pisa e co-autore dello studio, il sistema di reti neurali profonde è in grado di rilevare le discrepanze nel trading, sia rispetto al comportamento tradizionale degli investitori che a quello degli altri operatori, specialmente durante le offerte pubbliche di acquisto. È importante chiarire che questo non implica necessariamente un comportamento illecito, ma l'IA può supportare efficacemente l'analisi degli esperti delle autorità, facilitando il loro lavoro.

Questo è solo un esempio dell'applicazione dell'IA in un test specifico. Va notato che la Consob aveva già utilizzato l'IA in precedenza in un altro esperimento, ma la rilevanza di questo test risiede nel fatto che, a differenza del passato, non sono state fornite impostazioni esterne all'algoritmo. Quest'ultimo ha determinato autonomamente le variabili per individuare il comportamento tipico dell'investitore. Questo passaggio è cruciale, poiché i risultati ottenuti sono stati molto simili a quelli del test precedente, con una concordanza superiore al 95% nel caso delle offerte pubbliche di acquisto su Ima. Cambiando il metodo di utilizzo dell'IA, il risultato è stato praticamente identico, il che conferma la validità del percorso intrapreso.