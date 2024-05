La guerra dei pedaggi: Telepass, Unipol e Mooney… le tariffe

Boom abbonamenti ai competitor Unipol e Mooney

L'aumento dell'abbonamento mensile base da 1,83 euro al mese a 3,90 (+113%) comunicato a fine aprile da Telepass, non ha fatto piacere agli oltre 7 milioni di utenti. In compenso, i concorrenti, UnipolMove e Mooney, hanno visto aumentare le richieste di nuovi contratti.

L'intenzione era quella di far pagare di più per accedere ai molti servizi aggiuntivi per la mobilità che la società controllata da Mundys, ossia la ex-Atlantia, offre già mette già a chi ha un abbonamento a Telepass Pay X. Ma non a tutti gli utenti quei servizi interessano.

E quindi alcuni hanno cercato offerte più convenienti come UnipolMove e anche Mooney che offrono device di telepedaggio con un abbonamento pari a 1,50 euro al mese e offrono comunque alcuni servizi aggiuntivi per la mobilità, oltre ovviamente a pagare il pedaggio senza fare la coda.

Analisi Comparativa tariffe abbonamento pedaggio Maggio 2024



Analisi Comparativa tariffe Pay Per Use Telepedaggio Maggio 2024



Quanto a Telepass c'è la possibilità di passare al servizio Plus che viene offerto per un anno gratis e poi a 4,90 euro. In più c'è anche una promozione che offre sconti al pedaggio del 10% per un massimo di 15 euro in cashback da spendere poi nei servizi proposti, sperando che, alla fine, vengano considerati utili.

UnipolMove ha circa 800 mila utenti e conta molto sulle sinergie tra assicurazioni auto e moto e telepedaggio. Infatti il canone del telepedaggio è azzerato con la sottoscrizione di una polizza Unipol. Mooney ha anche una offerta pay per use che costa 2,20 euro solo nel mese in cui viene usato il servizio e 10 euro di costo di attivazione.