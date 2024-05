Telepass aumenta i prezzi, ecco da quando scattano gli aumenti

Telepass, le tariffe costano il doppio. Ecco i dettagli del nuovo piano

Dopo gli aumenti dei pedaggi autostradali entrati in vigore a gennaio, si prevedono ulteriori incrementi che colpiranno gli automobilisti che viaggiano in autostrada. Telepass ha annunciato un aumento dei prezzi mensili del canone base, che passerà da 1,83 a 3,90 euro (IVA inclusa) a partire dal 1° luglio.

Un aumento, questo, del 113% che potrebbe far cambiare idea a molti clienti. Telepass ha dichiarato che questo aggiustamento riflette un "nuovo posizionamento sul mercato consumer", mirando a diventare il principale operatore di mobilità integrata.

L’operatore ha spiegato che tale modifica è necessaria a causa dell'incremento dei costi e degli investimenti, oltre al miglioramento continuo dei servizi offerti e al riposizionamento sul mercato dell'offerta stessa. La società intende offrire un servizio completo e digitale per i pagamenti legati alla mobilità, il che giustifica l'aumento dei prezzi.

In linea con questa nuova strategia, Telepass ha introdotto nuove promozioni per i clienti che aderiscono al servizio Telepass Plus entro il 2 maggio 2024. Questi clienti avranno accesso a oltre 25 servizi di pagamento, inclusi Skipass, trasporto pubblico e treni, rispetto ai 6 offerti dal piano base di Telepass. Inoltre, sarà possibile associare due targhe a ogni dispositivo.

Anche l'offerta "Pay per use" subirà modifiche, passando da un costo mensile di 2,50 euro a un costo di 1 euro al giorno a partire dal 1° luglio. Questo cambiamento mira a stimolare l'utilizzo di questa opzione d'acquisto. A differenza di Telepass Plus, con l'offerta "Pay per use" sarà possibile associare una sola targa a ogni dispositivo.

Telepass sta comunicando agli utenti le prossime modifiche dell'offerta del canone del servizio. I clienti che non desiderano accettare le modifiche proposte possono recedere dal contratto Telepass Family entro il 30 giugno 2024 senza penali o costi di disattivazione, comunicandolo a Telepass S.p.A. secondo le modalità indicate nella comunicazione.

Per chiunque desideri disdire il contratto, sono disponibili tre canali distinti: online o via email/PEC tramite la pagina dedicata sul sito di Telepass, telefobnicamente chiamando il numero verde 800 904940 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00, o fisicamente restituendo il dispositivo presso uno dei punti di assistenza Telepass sul territorio.