Telepass, mazzata per gli automobilisti: il canone costerà il doppio

Telepass, riviste le tariffe. Il canone costerà 3,90 euro al mese

Telepass sta espandendo il suo campo d'azione, non limitandosi più al solo telepedaggio autostradale ma diventando una piattaforma per la mobilità, inclusa quella urbana. Questo cambiamento è accompagnato dall'aumento dei prezzi degli abbonamenti a partire dal 1° luglio, giustificato dall'evoluzione del mercato.

La vendita di Autostrade per l’Italia da parte di Mundys (l'ex Atlantia) ha tolto al gruppo il legame con il concessionario, privandolo delle retrocessioni di risparmi derivanti dalla gestione dei caselli. Con la liberalizzazione del mercato, Telepass deve confrontarsi con nuovi concorrenti, come UnipolMove di Unipol e Mooney, una joint venture tra Enel e Intesa, con altri potenziali entranti.

LEGGI ANCHE: Telepass è il primo operatore certificato in Slovenia per il pagamento pedaggi

Dal 1° luglio, l'offerta "Base" costerà 3,90 euro al mese (in aumento rispetto agli attuali 1,83 euro) e permetterà di associare due targhe e accedere al telepedaggio e ad altri quattro servizi. La proposta "Plus", che offre oltre 25 servizi, avrà lo stesso prezzo della base, ossia 3,90 euro, grazie a una promozione valida fino a dicembre 2025.

Inoltre, viene introdotta una nuova opzione "Pay per Use" che prevede un addebito di un euro al giorno solo per i giorni di utilizzo effettivo del Telepass, oltre ai 10 euro di costo di attivazione, precedentemente inclusi negli abbonamenti. Nel prossimo futuro è prevista anche una formula dedicata alla clientela più giovane. I dettagli dell'aggiornamento delle condizioni economiche saranno comunicati ai clienti nei prossimi giorni.