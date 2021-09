Lavoro, Corte dei Conti boccia Anpal e centri impiego. "Scarso coordinamento"

Lavoro, Corte dei Conti boccia Anpal. "Scarso coordinamento"

Il governo studia come riformare il Reddito di Cittadinanza che non sta dando i frutti sperati soprattutto per quanto riguarda la ricerca del lavoro. Dalla Corte dei Conti intanto - si legge sul Corriere della Sera - arriva un assist per accelerare questa misura. La magistartura contabile infatti ha pubblicato uno studio effettuato sull'Anpal, l'ente che si occupa della ricerca del lavoro e che fino a pochi mesi fa era diretto da Domenico Parisi, il responsabile dei Navigator. Il giudizio non lascia spazio alle interpretazioni, la bocciatura per Anpal è netta.

Secondo un’indagine della Corte - prosegue il Corriere - "esistono eterogenei assetti organizzativi, con approcci, metodologie e sistemi informativi diversificati ». In pratica siamo di fronte a sistemi che si muovono in autonomia mentre sarebbe «essenziale una definizione chiara di misure e regole coordinata dal livello centrale. Secondo dati al 2019 nei centri per l’impiego lavorano 10.895 addetti, tra cui i Navigator.