Mps, Marchi cerca la sponda di altri investitori per rilevare l'istituto

Continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero Enrico Marchi, presidente di Banca Finint ed editore dei giornali del NordEst in passato parte della galassia Gedi, interessato a rilevare Mps. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, l’idea di Marchi è creare un gruppo di investitori per rafforzare il controllo su MPS, in vista della vendita dell'8% delle azioni da parte del Tesoro italiano, obbligato a ridurre la sua partecipazione entro la fine dell’anno, come richiesto dalla Commissione europea.

Attualmente, il Tesoro detiene il 26,7% della banca e dovrà scendere sotto il 20% per rispettare gli accordi con l'Ue. Non trovano riscontro, invece, le voci che vorrebbero Leonardo Maria Del Vecchio parte attiva nell'operazione tramite il suo family office Lmdv Capital. Marchi probabilmente ha cercato la sponda del figlio del patron di Luxottica, ma per il momento non ha ottenuto alcun tipo di risposta.

La posizione ufficiale di Lvmh

In relazione alle recenti notizie apparse su alcuni organi di stampa, LMDV Capital desidera smentire categoricamente qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto con Monte dei Paschi di Siena (Mps). LMDV Capital non ha avviato, né intende avviare, alcuna trattativa od operazione riguardante il suddetto istituto bancario. Le speculazioni diffuse in questi giorni sono prive di fondamento e non riflettono in alcun modo la posizione o le intenzioni della nostra società.