Leonardo, nasce a Genova la Cyber & Security Academy contro i crimini digitali

Leonardo, Difesa e Pa si affidano ad Alessandro Profumo: nasce l'accademia sulla sicurezza informatica

Nasce a Genova la Cyber & Security Academy di Leonardo, nuovo polo di alta formazione realizzato dall'azienda per garantire a Difesa, Pubblica amministrazione, infrastrutture critiche e imprese le competenze e le capacità necessarie per supportare la transizione digitale e fronteggiare le minacce alla sicurezza nazionale. "Genova è fondamentale per la strategia digitale di Leonardo che, nella città ha, oltre al super computer (HPC davinci-1), la divisione Cyber e i Leonardo Labs", ha sottolineato l'ad di Leonardo, Alessandro Profumo. Già 15mila i “contrattualizzati” per i corsi dell'Academy.

Cuore tecnologico del polo di alta formazione sono le piattaforme proprietarie Cyber Range e Cyber Trainer. Progettate secondo i principi della gamification (sfruttando cioè meccanismi simili a quelli dei giochi, come assegnazione di obiettivi e conseguimento di premi), fanno leva su virtualizzazione e interoperabilità per simulare scenari operativi immersivi complessi in cui mettere in pratica, in gruppo o individualmente, le conoscenze acquisite, grazie alla creazione di gemelli digitali (digital twin) di reti, sistemi e applicazioni da proteggere, oltre che di minacce e tool per attacco e difesa. Le piattaforme di Leonardo sono in grado di supportare esercitazioni con gemelli digitali di migliaia di nodi e centinaia di reti, simulando fino a 5 scenari complessi in contemporanea, con team multipli e decine di utenti per squadra.

L'Academy potrà contare sull'esperienza acquisita da Leonardo nella protezione fisica e cyber di infrastrutture critiche in oltre 150 Paesi nel mondo e sul patrimonio informativo sviluppato affrontando quotidianamente minacce particolarmente sofisticate nei domini più critici e strategici: Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Con oltre 100.000 utenti cyber-protetti, Leonardo monitora circa 115.000 eventi di sicurezza al secondo e gestisce oltre 1.800 allarmi cyber al giorno. Il nuovo polo di alta formazione avrà la capacità di erogare corsi e seminari in Italia e all'estero attraverso diverse strutture presenti sul territorio, "inoltre crediamo sia un'iniziativa importante per Genova, contribuendo ad attrarre persone e favorendo lo sviluppo economico dell'area", ha evidenziato Profumo.

Il corpo docenti dell'Academy, composto da professionisti nei domini di sicurezza critici, si avvale delle competenze degli specialisti di Leonardo e della collaborazione con mondo accademico, centri di eccellenza, istituzioni e imprese. L'Academy si rivolge a tutti gli attori coinvolti nella sicurezza nazionale. Una sicurezza messa sempre più alla prova dalla minaccia cyber: secondo l'ultimo rapporto del Clusit (l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica), nel 2021 sono stati registrati nel mondo 2.049 attacchi informatici gravi, quasi il 10% in più rispetto al 2020, e il cyber crime è costato, a livello globale, 6 trilioni di dollari.

