Lufthansa, la Corte Ue boccia la ricapitalizzazione. Che cosa succede con Ita

Lufthansa, stop alla ricapitalizzazione

Il Tribunale dell'Ue ha annullato la decisione della Commissione che approva la ricapitalizzazione di Lufthansa da parte della Germania, per un importo di 6 miliardi di euro, nel contesto della pandemia di Covid-19.

Secondo il Tribunale europeo la Commissione "e incorsa in vari errori, in particolare ritenendo che Lufthansa non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati per la totalita del suo fabbisogno, omettendo di esigere un meccanismo che incentivasse Lufthansa a riacquistare la partecipazione della Germania il piu rapidamente possibile, negando l'esistenza di un notevole potere di mercato di Lufthansa in taluni aeroporti e accettando taluni impegni che non garantivano la salvaguardia di una concorrenza effettiva sul mercato".

Il 12 giugno 2020 la Germania aveva notificato alla Commissione europea un aiuto individuale sotto forma di ricapitalizzazione per un importo di 6 miliardi di euro concesso alla Deutsche Lufthansa AG. La ricapitalizzazione, che si inseriva nell'ambito di una serie di misure di sostegno piu ampio a favore del gruppo Lufthansa, mirava a ripristinare la posizione di bilancio e la liquidita delle imprese di detto gruppo nella situazione eccezionale causata dalla pandemia di Covid-19.