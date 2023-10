Luiss, Gubitosi indicato come presidente. Sconfitta per Bonomi: sarà vice

Luiss, Gubitosi possibile presidente, sconfitto Bonomi

Prende corpo il nuovo cda della Luiss. Secondo fonti ai massimi livelli con cui Affaritaliani.it ha avuto interlocuzioni, infatti, a presiedere l’Università di Confindustria dovrebbe essere Luigi Gubitosi. L’ex ceo di Tim (e Wind, oltre che direttore generale della Rai) succede a Vincenzo Boccia. Una cocente sconfitta per Carlo Bonomi, quindi. Il presidente uscente di Viale dell’Astronomia non riuscirà a sedere al vertice dell’ateneo romano. E non lo farà neanche il suo fidatissimo Vincenzo Marenghi, il quale pure aveva accarezzato il sogno di diventare presidente della Luiss.

Secondo quanto risulta ad Affari, gli altri consiglieri dovrebbero essere Giuliano Amato, Luigi Carbone, Monica Maggioni, Paolo Magri, Antonino Mattarella e Andrea Zoppini. Inoltre, in quota Confindustria, siederanno anche il presidente di Confindustria Campania Vito Grassi e Barbara Beltrame, già vicepresidente per l’internazionalizzazione. Quanto a Giuliano Amato, il possibile candidato premier di un ipotetico governo tecnico assomma un nuovo incarico al suo già nutrito palmares. Antonino Mattarella, nipote del presidente della Repubblica, è country Executive di Bank of America Merrill Lynch italia. Monica Maggioni è un pezzo grosso della Rai, mentre Andrea Zoppini uno dei più importanti giuristi italiani, specializzato in diritto societario. Suo il parere legale in merito alla vicenda Vivendi-Tim nella cessione della rete. Infine, Paolo Magri è vice Presidente Esecutivo dell'ISPI e docente di Relazioni Internazionali all'Università Bocconi.

Rimangono da definire ancora il vicepresidente esecutivo – che, a meno di improbabili colpi di scena sarà proprio Carlo Bonomi – e i tre esponenti indicati dalle grandi università. Marcella Panucci, diversamente da quanto inizialmente indicato, non siederà nel cda della Luiss. Ma c’è da scommettere che, visti anche i rapporti non proprio idilliaci con il presidente uscente di Confindustria, stia pensando a qualche forma di rivincita personale, magari accreditandosi come possibile interlocutore di alto livello in vista dell’ormai imminente necessità di indicare i candidati al “trono” di Viale dell’Astronomia.