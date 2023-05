Lusso, con il sell-off di Lvmh Arnault perde 11,2 miliardi in un giorno

Lusso, il titolo Lvmh scende e Bernard Arnauld perde 11,2 miliardi in un giorno

"Anche i ricchi piangono”, o almeno, incassano qualche duro colpo. È il caso dell’uomo più ricco al mondo, il magnate del lusso Bernard Arnault, presidente di Lvmh, conglomerata francese di marchi del lusso. A seguito di un sell-off del titolo della multinazionale il Ceo Bernard Arnault ha perso in un solo giorno 11,2 miliardi di euro; l’equivalente del 5% del suo patrimonio netto, come riporta Wall Street Italia. Questa crollo del valore del titolo si è verificata a causa delle vendite generalizzate sul settore del lusso per via dei timori di un rallentamento della spesa dei consumatori USA.

Nonostante la perdita registrata però - senz’altro ingente - dall’inizio dell’anno Arnault ha guadagnato 30 miliardi di dollari. Tuttavia è stata proprio l’incertezza sulle prospettive macroeconomiche a spingere verso il basso il titolo Lvmh, in calo del 5% a 834 euro per azione e che al momento prosegue con lo stesso trend.

Il primato di uomo più ricco al mondo resta in salvo però, ci vuole molto più di questo per spodestare il magnate francese. Il suo patrimonio è stimato dal Bloomberg Billionaires Index in $192 miliardi, mentre quello di Elon Musk – che lo segue al secondo posto in classifica – in $180 miliardi. Ora quindi i due sono a “soli” 12 miliardi di differenza rispetto ai 21 che li dividevano prima del sell-off del titolo Lvmh, che però - è bene ricordare – solo in questo inizio anno ha registrato una crescita del 20%. La società è divenuta così la prima europea con una capitalizzazione di mercato superiore ai 500 miliardi di dollari.