Jeff Bezos si sposa di nuovo: la proposta di matrimonio dallo yacht da 500 mln

Jeff Bezos si sposa, mister Amazon non si arrende e convola (di nuovo) a nozze

Jeff Bezos non ha perso l’entusiasmo per la vita matrimoniale nonostante la stangata al suo patrimonio dopo il divorzio archiviato per la “modica” cifra di 37 miliardi. Del resto, il terzo uomo più ricco del Pianeta poteva mai farsi scoraggiare da ragioni così venali? A giudicare dalla proposta di matrimonio alla sua bella, pare proprio di no. Il patron di Amazon ha scelto di chiedere la mano di Laura Sanchez a bordo del suo yacht da 500 milioni di dollari ormeggiato per l’occasione a Cannes, dove i due innamorati stanno trascorrendo le vacanze per partecipare al Festival del cinema.

Chi è Lauren Sanchez, la futura moglie di Jeff Bezos

Lauren Sanchez e Jeff Bezos sono una coppia affiatata da ben 5 anni, tuttavia la loro relazione fu ufficializzata solo nel nel 2019, dopo il divorzio del fondatore di Amazon con la sua ex-moglie MacKenzie Scott.

La futura sposa di Jeff Bezos è una giornalista e conduttrice televisiva premiata con l’Emmy Award. Di nazionalità americana ma nata ad Albuquerque, nel New Mexico, il 19 dicembre 1969. Della sua famiglia si sa soltanto che il padre fosse un istruttore di volo e meccanico e che il fratello, Michael Sanchez sia salito agli onori della cronaca per aver intentato una causa giudiziaria proprio contro il suo futuro marito per diffamazione.

La sua carriera è iniziata dopo aver frequentato l'El Camino College, quando entra a far parte della University of Southern California con una borsa di studio. Lì si laurea in comunicazione e diventa anche pilota di elicotteri certificata - specializzata in riprese aeree - replicando le orme del padre.

La futura signora Bezos, lavoro e vita privata