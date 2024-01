Lusso, Matteo di Pasquale nominato capo delle risorse umane da Valentino

Lusso, Matteo di Pasquale è il nuovo capo delle risorse umane per Valentino

Valentino ha annunciato la nomina di Matteo Di Pasquale in qualità di nuovo Chief Human Resources Officer della maison, con riporto diretto al Ceo Jacopo Venturini a partire dal 1° gennaio 2024.

Il manager vanta un solido background professionale in società come Accenture, Hay Group, Mercedes- Benz e AbbVie, dove ha ricoperto un ruolo chiave nel campo della gestione delle risorse umane. Di Pasquale è entrato a far parte del team Valentino nel giugno 2021 come Compensation and Benefits Director, ha assunto il ruolo di Chief HR Officer ad interim a partire da luglio 2023.

“La scelta di nominare Matteo in questo ruolo centrale è legata alla grande opportunità di dare continuità al processo di sviluppo della strategia HR di Valentino, iniziato alcuni anni fa. La sua esperienza polivalente, sia in termini dei settori in cui ha lavorato, sia di competenze HR acquisite nei vari ruoli ricoperti, sarà cruciale per accelerare ulteriormente l’evoluzione culturale della Maison”, spiega la società in una nota.

“Nel suo nuovo incarico, infatti, - prosegue il comunicato ufficiale - Matteo agirà come ambassador della visione Colleague Centric di Valentino, continuando a definire ed evolvere il percorso delle risorse umane, finalizzato ad assicurare una crescita aziendale sostenibile”.