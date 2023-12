Luxottica: per continuare a crescere ora si punta a integrare anche l'audio

La vicenda di Luxottica è quella di un'azienda in costante ricerca di nuovi settori e mercati per alimentare la sua crescita. Fondato nel 1961 ad Agordo da Leonardo Del Vecchio come laboratorio per componenti di occhiali, l'azienda ha ampliato la sua attività passando dalla produzione di montature complete alla distribuzione diretta. Secondo quanto riportato dall'Economia del Corriere, nel 2018 Luxottica ha realizzato una fusione storica con il produttore francese di lenti Essilor, dando vita a EssilorLuxottica, un colosso con un giro d'affari di 25 miliardi di euro e una capitalizzazione di 85 miliardi di euro alla Borsa di Parigi.

Con il mercato degli occhiali tradizionali ormai ben presidiato, Luxottica si pone l'obiettivo di esplorare nuovi orizzonti di espansione in settori affini per mantenere elevati i livelli di crescita. Francesco Milleri, CEO di EssilorLuxottica, ha indicato tre aree chiave per l'espansione: Ray-Ban Meta, Super Audio e Helix. In particolare, l'azienda mira all'innovazione nel campo degli occhiali intelligenti con il marchio Ray-Ban, cercando di diffondere la realtà aumentata tra i consumatori. Ciò include il superamento delle preoccupazioni legate alla privacy e l'individuazione di applicazioni che possano attrarre un vasto pubblico.

Nel contesto della digitalizzazione, EssilorLuxottica ha lanciato Helix, una piattaforma online di servizi per gli ottici che copre tutto, dalla prenotazione degli appuntamenti agli ordini e all'assicurazione. Tuttavia, la mossa più audace è rappresentata dall'ingresso nel mercato delle soluzioni acustiche. Con l'acquisizione della startup israeliana Nuance e la creazione di una divisione interna di Ricerca e Sviluppo denominata "Super Audio", EssilorLuxottica punta a integrare in modo impercettibile le tecnologie acustiche negli occhiali, con l'obiettivo di raggiungere 1,25 miliardi di consumatori.

Parallelamente all'innovazione industriale, Luxottica continua a rivoluzionare l'organizzazione del lavoro. Nel 2009, l'azienda ha stipulato uno dei primi accordi di welfare aziendale in Italia, diventando un modello per molte altre aziende. La recente introduzione della settimana corta, sperimentata a fine 2023 negli stabilimenti italiani, è un esempio dell'impegno di Luxottica nel creare un ambiente lavorativo più flessibile. Con questa iniziativa, 20.000 dipendenti potranno lavorare solo dal lunedì al giovedì per 20 settimane all'anno, mantenendo inalterato il loro salario. Il futuro di Luxottica si configura dunque come una continua ricerca di innovazione, crescita e adattamento alle mutevoli esigenze del mercato.