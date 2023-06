Mediaset, il futuro dopo la morte di Berlusconi e la strategia di Pier Silvio

Mediaset e le attese del mercato

La scomparsa di Silvio Berlusconi porta con sé tanti interrogativi sul futuro dell’azienda per salvaguardare la quale quasi trent’anni fa era entrato in politica, secondo un’opinione diffusa e condivisa soprattutto dai suoi avversari politici. Stiamo parlando ovviamente di Mediaset, diventata nel frattempo Media for Europe (Mfe), e del valore delle sue azioni, che subito dopo la morte del fondatore è fortemente, e per certi versi sorprendentemente, aumentato. Non è facile dare una spiegazione a quanto sta accadendo e soprattutto riuscire a prevedere quel che accadrà a una impresa che per decenni ha svolto un ruolo fondamentale nel sistema delle comunicazioni e dei media nazionali nella proposizione di stili di vita e di un sentire comune che è connaturato alla tv commerciale, cioè un mezzo di comunicazione di massa che deve parlare al maggior numero di persone possibile, e dunque generalista, in chiaro e finanziato dalla pubblicità.

D’altra parte, però, proprio questa reazione immediata lascia intendere che il mercato attende un cambio di passo, qualunque esso sia, rispetto alla situazione di incertezza che ha condizionato per lungo tempo la strategia Mediaset, e che oggi finalmente potrebbe evolvere e cambiare. È innegabile, infatti, come il ruolo delle tv di Mediaset di “dare al pubblico ciò che vuole”, secondo una felice definizione di uno dei padri della tv commerciale americana, era in parte già mutato con “la discesa in campo” di Silvio Berlusconi, che aveva comportato l’esigenza di schierarsi al fianco di una parte politica o comunque di essere così percepita. Ma soprattutto era mutato in seguito ai profondi cambiamenti nella domanda e nei comportamenti dei consumatori rispetto al mezzo televisivo a partire dal nuovo millennio.

*da lavoce.info