Mediaset, Mfe all'attacco dei tedeschi: oltre la soglia del 25% in Prosieben

La mossa vuole influire sulle strategie di Prosieben che ha rinnovato a sorpresa fino al 2027 il contratto dell'ad Rainer Beaujean

MediaforEurope, il nuovo nome di Mediaset da quando ha trasferito la sua sede legale in Olanda, va all'attacco dei teschi e supera attraverso acquisti sul mercato azionario la soglia del 25% dei diritti di voto di ProSiebenSat.1 Media disponibili per l'assemblea degli azionisti. A renderlo noto è un comunicato del Biscione, che è già ampiamente primo azionista del gruppo media tedesco.

La mossa di Mfe è in parte attesa, dopo aver recentemente chiesto le ultime autorizzazioni alle autorità tedesche competenti. Ed è una mossa che vuole anche influire sulle strategie di Prosieben, che ha rinnovato a sorpresa fino al 2027 il contratto dell'amministratore delegato Rainer Beaujean, con il gruppo tedesco che a inizio maggio ha in programma la sua assemblea. All'ordine del giorno tra l'altro il rinnovo di tre componenti del Supervisory board, compreso il suo presidente.

Con un dato: alle assemblee di Prosieben, di fatto una public company fino all'arrivo di Mfe, la partecipazione storicamente non è altissima e con la sua quota il gruppo italiano potrebbe anche far passare in autonomia le proprie delibere. Specie se salirà fino a sfiorare la soglia del 30%, oltre la quale c'è l'obbligo di Opa.

Intanto in Borsa le azioni Mfe B, quelle che meglio rappresentano l'andamento sul mercato, salgono del 3,3% a 1,16 euro, mentre Prosieben cresce oltre il 2% attorno alla soglia dei 12 euro. Sempre sospeso il titolo Mediaset Espana a Madrid dopo la nota di Mfe che annuncia un Cda dopo le ipotesi di un consolidamento della controllata spagnola. Entro stasera, secondo quanto apprende l'agenzia economica Radiocor, è stato convocato il consiglio di amministrazione di MediaForEurope che esaminerà la possibilità di una operazione sulla controllata Mediaset Espana.

