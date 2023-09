Mediobanca, avvicinamento Nagel-Milleri. E c'è anche la data ufficiale del Cda

Mediobanca, le mosse di Delfin e le comunicazioni a Consob e Bce. La trattativa è alla fase finale

Continuano le trattative in vista del cda di Mediobanca del prossimo 28 ottobre. Mosse e contromosse da parte delle due componenti principali ma per la prima volta si nota reali tentativi di avvicinamento. I diretti interessati, cioè Mediobanca e Delfin, smentiscono qualsiasi contatto tra loro e scambio di documenti riguardo una possibile presentazione di una lista comune per il nuovo cda di Piazzetta Cuccia. Ma tra i consulenti legali, - si legge su Repubblica - lo studio Chiomenti per conto di Mediobanca e lo studio BonelliErede al fianco di Delfin, non si nega uno scambio epistolare contenente i punti principali di un "Accordo di cooperazione" tra Mediobanca e l’azionista Delfin, che ha da poco inoltrato la sua controproposta. E di cui anche la Consob e la Bce sarebbero al corrente.

Ecco la controproposta di Milleri: cinque impegni - prosegue Repubblica - da una parte e dall'altra. Delfin indica 5 consiglieri in maggioranza indipendenti che dichiarano per iscritto che condividono le linee guida del Piano (anche se non lo si conosce ancora nel dettaglio), non presenta altre liste, non vota a favore della revoca del cda salvo per la giusta causa, non proporrà operazioni straordinarie e non venderà azioni a soggetti che possono superare il 10%.