Mediobanca, Bollorè azzera la quota e torna in Francia: nel mirino Le Figarò

Mediobanca, Bollorè azzera quota: ceduto 2% a inizio anno per 188 mln

Vincent Bollorè azzera del tutto la sua partecipazione in Mediobanca. All'inizio di quest'anno, si apprende dal bilancio 2021 del gruppo Bollorè, è stata venduta la residua quota del 2% per 188 milioni, dopo che già a inizio 2021 era stato venduto un ulteriore 2% per 192 milioni. Il valore delle società quotate in portafoglio, al 4 marzo, ammonta a 13,3 miliardi, si legge nella documentazione. Il portafoglio include asset in capo al gruppo Bollorè (Universal Music, Bigben Interactive, Mediobanca, Socfin, etc) per 6,1 miliardi, e a Vivendi (Lagardere, Telecom Italia, Mediaset, etc) per 7,2 miliardi.

"Alla fine, Bolloré ha spiccato il volo da solo e si è allargato sempre di più nel Belpaese ma la sua campagna d’Italia non è andata come previsto. L’addio in Mediobanca segna la fine di un’avventura ventennale dentro Piazzetta Cuccia", scrive Repubblica. Il tutto "mentre Vivendi sta ricentrando le sue attività in Francia, dove è in corso l’Opa su Lagardère e sono tornate a circolare voci di un possibile interessamento sulla holding della famiglia Dassault, che controlla il quotidiano Le Figaro".